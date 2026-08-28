В Братске предприниматели направили бонусы СберСпасибо на доброе дело

Каждая организация — участник акции, приобрела на бонусы сертификат на добровольное медицинское страхование в сервисе СберЗдоровье. Их получили семьи, дети которых занимаются в инклюзивном кластере «Гнездо» в Братске.

Теперь владельцы сертификатов смогут оперативно получать консультации врачей и обращаться за медицинской помощью онлайн или в поликлиниках. В программу входит возможность посещать 26 медицинских учреждений Братска и Братского района, а также получать онлайн-консультации специалистов на платформе СберЗдоровье.

«Партнеры Байкальского банка решили направить накопленные бонусы на помощь семьям, которым особенно важно иметь доступ к медицинской помощи. В результате бонусы превратились в возможность заботиться о здоровье близких», — Алексей Кузьмин, управляющий Иркутским отделением Байкальского банка Сбера.

«Для наших семей вопросы здоровья всегда особенно важны. Родителям часто приходится самостоятельно искать специалистов, записываться на консультации и решать много организационных вопросов. Поэтому возможность оперативно обратиться за медицинской помощью — действительно значимая поддержка. Приятно, что организации решают направить бонусы СберСпасибо на доброе дело. Мы благодарны партнерам за внимание к потребностям наших семей и за возможность сделать медицинскую помощь более доступной», — Ольга Амосова, руководитель инклюзивного кластера «Гнездо».