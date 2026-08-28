Новый облик: парк имени Парижской коммуны преобразят в Иркутске

В Свердловском округе Иркутска выполняют благоустройство парка имени Парижской коммуны. Там будут отремонтированы центральная аллея и другие зоны, пояснили в мэрии.

Подрядчик уже провел демонтаж старого покрытия и выполняет установку бортового камня, отсыпку основания щебнем и бетонирование фундаментов под опоры освещения.

На центральной аллее сделают деревянный настил. Перед входом в парк со стороны улицы Маяковского уложат асфальт. На входной группе со стороны 2-й Железнодорожной разместят название территории «Парк имени Парижской коммуны». Оно будет выполнено из бронзовых букв.

Запланирован демонтаж старой сцены. На ее месте сделают амфитеатр – габионы со скамейками. Предусмотрено восстановление постамента и вазона, которые размещены в конце центральной аллеи.

Подрядчику необходимо завершить работы до 1 октября.