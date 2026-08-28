Шесть туристических маршрутов закрыли в Иркутской области из-за медведей

В Иркутской области закрыли шесть туристических маршрутов. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба, сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Временно недоступны для посещения:

«Остановочный пункт Темная Падь – поселок Ангасольская»

«Остановочный пункт Переезд – КБЖД»

«Поселок Байкал (порт) – исток реки Ангара»

«Скальник Камни Потайные»

«Порт Байкал»

«Кругобайкальская железная дорога».

«Причина в участившихся встречах с медведями. Косолапые ночами «патрулируют» окрестности знаменитой железной дороги, подходят к базам отдыха и замечены на прогулках вдоль уреза воды даже в светлое время суток», – пояснили в организации.