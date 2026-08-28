Шесть туристических маршрутов закрыли в Иркутской области из-за медведей

В Иркутской области закрыли шесть туристических маршрутов. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба, сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Временно недоступны для посещения:
- «Остановочный пункт Темная Падь – поселок Ангасольская»
- «Остановочный пункт Переезд – КБЖД»
- «Поселок Байкал (порт) – исток реки Ангара»
- «Скальник Камни Потайные»
- «Порт Байкал»
- «Кругобайкальская железная дорога».
«Причина в участившихся встречах с медведями. Косолапые ночами «патрулируют» окрестности знаменитой железной дороги, подходят к базам отдыха и замечены на прогулках вдоль уреза воды даже в светлое время суток», – пояснили в организации.