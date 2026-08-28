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Шесть туристических маршрутов закрыли в Иркутской области из-за медведей

В Иркутской области закрыли шесть туристических маршрутов. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба, сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Временно недоступны для посещения:

  • «Остановочный пункт Темная Падь – поселок Ангасольская»
  • «Остановочный пункт Переезд – КБЖД»
  • «Поселок Байкал (порт) – исток реки Ангара»
  • «Скальник Камни Потайные»
  • «Порт Байкал»
  • «Кругобайкальская железная дорога».

«Причина в участившихся встречах с медведями. Косолапые ночами «патрулируют» окрестности знаменитой железной дороги, подходят к базам отдыха и замечены на прогулках вдоль уреза воды даже в светлое время суток», – пояснили в организации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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