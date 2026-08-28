Новости Иркутская область взлетела на 20 позиций в Рейтинге инновационного развития Аналитики Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ составили Рейтинг инновационного развития российских субъектов. Иркутская область стала лидером по улучшению позиций за год, поднявшись сразу на 20 мест. «Успех Иркутской области, которая поднялась с 32-го на 12-е место, объясняется положительной динамикой в индексах "Научно-технический потенциал" – плюс 13 строк – и "Инновационная деятельность" – плюс 12», – пояснили аналитики. Также существенно улучшили позиции Ленинградская область и Республика Крым – на 18 позиций, Приморский край – на 17. В целом в рейтинге, как и в 2025 году, в пятерку лидеров, помимо Москвы, вошли Татарстан, Томская, Нижегородская области и Санкт-Петербург. ykot

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное



Реклама на сайте Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес







