Иркутская область взлетела на 20 позиций в Рейтинге инновационного развития

Аналитики Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ составили Рейтинг инновационного развития российских субъектов. Иркутская область стала лидером по улучшению позиций за год, поднявшись сразу на 20 мест.
«Успех Иркутской области, которая поднялась с 32-го на 12-е место, объясняется положительной динамикой в индексах "Научно-технический потенциал" – плюс 13 строк – и "Инновационная деятельность" – плюс 12», – пояснили аналитики.
Также существенно улучшили позиции Ленинградская область и Республика Крым – на 18 позиций, Приморский край – на 17.
В целом в рейтинге, как и в 2025 году, в пятерку лидеров, помимо Москвы, вошли Татарстан, Томская, Нижегородская области и Санкт-Петербург.