Новости Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 августа: 12 574,3203 руб/1 г золота и 188,4400/1 г серебра ЦБ РФ с 29 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 12 574,3203 руб.

1 грамм серебра - 188,4400 руб.

1 грамм платины - 5 012,4399 руб.

1 грамм палладия - 3 599,6399 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 224,7698 р. (1,76%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,8500 р. (0,45%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 119,0800 р. (2,32%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 111,7201 р. (3,01%) . На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. dims

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