Всероссийский хоккейный фестиваль пройдет в Иркутске

В Иркутске в сентябре пройдет всероссийский хоккейный фестиваль. В город приедут команды со всей страны, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«С 3 по 6 сентября Иркутск станет эпицентром русского хоккея. В эти дни в областном центре пройдет грандиозный фестиваль "Единство нации". В Ледовом дворце "Байкал" шесть команд в круговом турнире разыграют главный трофей соревнований – Кубок единства нации», – сообщил глава региона.

В программе 15 матчей. На льду встретятся национальная сборная России, сборная России-2, юниорская сборная России, сборная звезд Запада, сборная звезд Востока и наша команда «Байкальские соколы». Зрителей ждет хоккей высочайшего уровня с участием ведущих мастеров русского хоккея.

Участники СВО могут посетить все матчи бесплатно. Льготы также предусмотрены для членов их семей, пенсионеров, людей с инвалидностью и детей до 14 лет.