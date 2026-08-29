Подписано соглашение о создании в Иркутске первого в России музея Леонида Гайдая

В Иркутске появится первый в России музей, посвященный режиссеру Леониду Гайдаю. Было подписано соответствующее соглашение, рассказал мэр Руслан Болотов.

«Получили по-настоящему важную новость: дочь Леонида Гайдая Оксана Гайдай подписала соглашение о создании в Иркутске первого и единственного в России музея великого режиссера. Это событие особого масштаба – подобного проекта в таком формате нет больше ни в одном городе России. И семья режиссера доверила именно Иркутску сохранить и популяризировать его творческое наследие. Это большая честь для нас», – прокомментировал Руслан Болотов.

В настоящее время завершены проектно-сметные работы. Накануне прошла встреча мэра с основателем «Гайдай Центра» Юрием Яшниковым. «Гайдай Центр» станет креативным кластером с пятью функциональными зонами: кинозалом для премьер, первым и единственным в России музеем Леонида Гайдая, кафе, сувенирной лавкой и рабочими пространствами.