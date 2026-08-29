Двухлетнее строительство магистральных водоводов в Мегете завершат к ноябрю

Строительство магистральных водоводов от насосной станции второго подъема водоочистных сооружений Ангарска до водопроводной насосной станции поселка Мегет продолжается в Иркутской области. Работы ведутся с 2024 года и близятся к завершению, рассказали в региональном правительстве.

Готовность объекта составляет 87%. Завершить работы планируется в ноябре. На строительство было выделено более 738,4 миллиона рублей выделены из областного бюджета и бюджета Ангарского городского округа.

Протяженность водопроводных сетей – 14,5 километра. Запуск магистральных водоводов позволит обеспечить жителей Мегета качественной питьевой водой и даст импульс развитию территории.