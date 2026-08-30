Иркутская область ввела запрет на продажу алкоголя 1 сентября

День знаний в Иркутской области отпразднуют без алкоголя. Вводится запрет на розничную продажу, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области информирует о введении ограничений на розничную продажу алкогольной продукции на территории региона в День знаний. Запрет будет действовать 1 сентября 2026 года с 08:00 до 23:00», – пояснили власти.

Ограничение не распространяется на кафе и рестораны. Для нарушителей предусмотрены санкции: штраф для должностных лиц составит от 20 до 40 тыс. рублей, юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей.