Новый спортивный комплекс построят в Ангарске

В поселке Мегет Ангарского городского округа началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Объект возводят на месте бывшего стадиона «Луч», сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Новое здание сможет единовременно принять до 49 посетителей. На строительство выделено более 343 млн рублей, срок сдачи объекта – ноябрь 2027 года. Сейчас на площадке ведутся работы по устройству подбетонки для фундамента и установка металлокаркаса фундаментов.

Внутри разместят универсальный игровой зал для баскетбола, волейбола и мини-футбола, а также тренажерный зал. На прилегающей территории обустроят площадки для воркаута и сдачи норм ГТО, беговые дорожки, создадут сеть пешеходных дорожек, установят системы освещения и видеонаблюдения. Помещения ФОКа будут адаптированы для маломобильных групп населения.