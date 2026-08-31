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В Белгороде атакован сортировочный центр Ozon, есть пострадавшие

Сортировочный центр и хаб Ozon доставки в Белгороде подверглись атаке, в результате которой, по предварительным данным, есть пострадавшие.

Сотрудники были эвакуированы, на объекте возник пожар, который удалось локализовать, на месте продолжают работать экстренные службы. Компания временно приостановила прием и доставку заказов клиентов, а также прием товаров от продавцов в Белгороде и области до перестройки логистических маршрутов.

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«Обязательно окажем им всю необходимую помощь», — говорится в сообщении компании о пострадавших.

Возобновить доставку и прием товаров компания планирует после перестройки логистических маршрутов.

Ранее атакам БПЛА подверглись логистические центры OZON в Краснодаре, Чапаевске, Оренбурге, Махачкале, Адыгейске и Невинномысске. Минфин подготовил меры поддержки для пострадавших продавцов, включая отсрочку по налогам. Wildberries также вводил аналогичные меры для своих продавцов после атак на склады.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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