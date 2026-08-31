Правительство утвердит стратегию развития ДФО до 2030 года

Правительство в ближайшее время может утвердить проект Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года, сообщили в комитете Госдумы по развитию ДФО и Арктики. Об этом пишет газета «Известия».

Документ, разработанный по поручению Михаила Мишустина, прошел обсуждение в парламенте и находится в высокой степени готовности. Главная цель новой стратегии — переход от сырьевой модели к глубокой переработке местных ресурсов и формирование высокотехнологичной диверсифицированной экономики.

«Думаю, что уже никаких серьезных изменений вноситься не будет. Главная задача — создать для бизнеса эффективный преференциальный режим (систему льгот, спецтарифов и скидок). Чтобы он был не хуже, чем в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Над этим работа продолжится», — заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктике Николай Харитонов.

В Минвостокразвития подтвердили, что проект стратегии внесен в правительство. Согласно документу, к 2036 году доля обрабатывающих производств должна составить не менее 10%, а доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей — от 14% до 17,1%. Для этого в ДФО планируют создать центры радиоэлектроники, модернизировать судостроение и организовать серийное строительство судов ледокольного класса. За 2013–2025 годы на Дальнем Востоке запущено 3 тыс. инвестиционных проектов, создано 190 тыс. рабочих мест.