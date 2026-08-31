В августе топливо было доступно на 83,5% АЗС России

В августе в среднем на 83,5% автозаправочных станций в России можно было купить хотя бы один вид топлива, пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитику компании «ОМТ Консалт». Ситуация в целом оставалась стабильной, но немного ухудшилась по сравнению с июлем. При этом бензин присутствовал примерно на 62,5% заправок, причем доступный ассортимент марок варьировался от станции к станции.

«В каждом регионе своя глубина, структура и динамика дефицита. Даже между двумя соседними регионами могут быть существенные отличия», — пояснил директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

На АЗС вертикально-интегрированных компаний («Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл», «Татнефть») наличие топлива фиксировалось в 94,4% случаев, в независимом сегменте — 73%. Самый высокий показатель доступности топлива отмечен в Северо-Западном федеральном округе (90%), самый низкий — в Южном, Северо-Кавказском и Сибирском округах (79%). Эксперты связывают снижение доступности для независимых АЗС с сокращением биржевых продаж после снижения норматива с 15% до 10%.

Напомним, что в июне–июле 2026 года на топливном рынке России возник дефицит. В июле Россия ввела запрет на экспорт дизельного топлива. Власти также разрешили выпуск бензина класса «Евро-3» для покрытия внутреннего спроса. Также правительство предложило указывать класс топлива на табло АЗС и в чеках. Российский топливный союз обратился к вице-премьеру Александру Новаку с просьбой сохранить после 1 сентября запрет на экспорт дизтоплива для производителей.