Туристический налог принес бюджетам 7 млрд рублей с начала 2026 года

С начала 2026 года туристический сбор пополнил местные бюджеты на 7 млрд рублей, что почти в 2,5 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минфин.

Налог, который муниципалитеты получили право вводить в 2025 году, продолжает расширяться: сейчас он действует в 74 регионах против 65 годом ранее. По прогнозу ведомства, к концу года сумма поступлений достигнет 10,4 млрд рублей.

«Чем больше гостей и выше стоимость проживания, тем больше средств получают муниципалитеты», — пояснила коммерческий директор группы отелей «Русские сезоны» Инна Рындина.

Росту сборов способствуют расширение географии налога — в 2026 году его ввели Нижний Новгород, Самара и Тюмень, — а также повышение ставки с 1% до 2% при минимальной сумме 100 рублей за сутки. Кроме того, за январь-июнь внутренний турпоток вырос на 4,3%, въездной — на 20,1%. Эксперты отмечают, что для туристических регионов 7 млрд рублей — существенная сумма, и бизнесу важно, чтобы эти деньги направляли на инфраструктуру и благоустройство.

Ранее Иркутская область расширила зону туристического налога. Теперь он действует на территории 30 муниципальных образований. В реестр классифицированных средств размещения включено уже 639 объектов, из которых 516 находятся в муниципалитетах. Это почти втрое больше, чем годом ранее.