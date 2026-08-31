Какие законы вступают в силу в сентябре?

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о вступлении в силу ряда новых законов, касающихся миграционной политики, охраны здоровья и доступности лекарств. Об этом сообщили на сайте Госдумы.

«В 3 раза сокращается срок прохождения обязательного медосвидетельствования для иностранных граждан, приехавших в нашу страну на период более трех месяцев, — с 90 до 30 дней. В случае выявления у мигранта опасного инфекционного заболевания он будет подлежать оперативной депортации», — написал в своем канале в MAX Вячеслав Володин.

Также он отметил, что федеральная налоговая служба сможет быстрее поставить иностранного гражданина на учет благодаря новому механизму электронного обмена данными между ведомствами. Помимо этого, расширяется эксперимент по внедрению дополнительных мер контроля за мигрантами.

«Эти нормы направлены на дальнейшее совершенствование миграционной политики, борьбу с нелегальной миграцией и повышение общественной безопасности в нашей стране», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Также вступают в силу законы, направленные на защиту здоровья людей. «Вейпы, сигареты, другую табачную и никотинсодержащую продукцию не будут продавать на остановках городского и пригородного общественного транспорта», — отметил Председатель ГД.

Кроме того, лекарства начнут реализовывать через передвижные аптечные пункты. «Это будет способствовать повышению доступности препаратов в тех селах, деревнях и поселках, где отсутствуют стационарные аптеки и фармпункты. Что особенно актуально для отдаленных и труднодоступных территорий», — добавил Вячеслав Володин.