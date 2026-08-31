Подростки перед 1 сентября чаще родителей испытывают тревогу

Каждый третий подросток испытывает волнение перед 1 сентября, а каждый четвертый — тревогу и беспокойство, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование благотворительного фонда «Абсолют-Помощь» и агентства «Тибурон».

Родители, напротив, в основном чувствуют гордость, радость и ностальгию, хотя 40% из них тоже немного волнуются. Главные источники тревоги у школьников — предстоящие экзамены, итоговые аттестации, а также проблемы с социализацией и адаптацией.

«Я перехожу в 11 класс, последний год в школе, экзамены, потом поступление. Переживаю, что ничего не получится, не знаю, что меня ждет дальше», — признался 17-летний учащийся.

Об апатии сообщили 22% опрошенных ребят, страх испытывают 19%, раздражение — 16%, стыд — 9%. Отдельная проблема — буллинг: число резонансных эпизодов кибербуллинга летом 2026 года выросло на 6% по сравнению с прошлым годом. Для детей с ограниченными возможностями здоровья начало учебного года особенно волнительно, так как нарушает привычный режим. Эксперты рекомендуют заранее наладить расписание и показать ребенку школу, чтобы снизить тревогу.

Напомним, что с 1 сентября 2026 года вступает в силу приказ Минпросвещения, закрепляющий требования к использованию мобильных телефонов во время учебных занятий. На уроках ученикам запрещено пользоваться гаджетами, за исключением случаев угрозы жизни или здоровью и других экстренных ситуаций.