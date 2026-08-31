Названа отрасль со средней зарплатой 200 тысяч рублей: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: названа отрасль со средней зарплатой 200 тысяч рублей, в России падают продажи цветов, началось подорожание нефти на фоне взаимных ударов США и Ирана, а в Иркутске фестиваль «Алые паруса» собрал тысячи гостей. Подробнее – в обзоре СИА.

Меньше цветов

Общий объем продаж цветов по итогам семи месяцев этого года составил 266,5 млрд рублей – это на 0,2% меньше, чем было январе – июле 2025 г. В натуральном же выражении реализация данной категории сократилась на 4%, до 1,27 млрд рублей, сообщают «Ведомости».

Высокооплачиваемая отрасль

Названа сфера с самой высокой средней заработной платой. Таковым по итогам лета стала металлургия. В среднем работники тут за указанный период получали по 208 тысяч рублей в месяц, следует из данных сервиса «Авито Работа».

Подорожание нефти

На фоне новой эскалации на Ближнем Востоке начался рост цен на нефть. Накануне цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,34% относительно предыдущего закрытия до 90,35 доллара, октябрьские фьючерсы на WTI по состоянию на 1.06 мск дорожали на 2,64% до 85,64 доллара.

Городской фестиваль

В Иркутске прошел фестиваль «Алые паруса», собравший тысячи горожан, – люди приехали на него со всего города. Мероприятие прошло у ледокола «Ангара». Для жителей приготовили насыщенную программу: костюмированный заплыв на сапбордах, интерактивные площадки для детей. Кульминацией праздника стал парад яхт: движение судов синхронизировали с музыкой. В связи с проведением праздника была перекрыта плотина.

Пожар в ТЦ

В Иркутске накануне произошел пожар в здании торгового центра «Новый» на улице Советской. Инцидент случился в утреннее время. На место выезжали 16 единиц техники и 56 человек. Им удалось локализовать огонь на площади 10 квадратных метров. Тушение заняло около часа. Никто не пострадал.