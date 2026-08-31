В Сибири спрос на подработку вырос в пять раз за год

В 2026 году в регионах Сибири спрос на подработку со стороны работодателей увеличился в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 11 тыс. вакансий за восемь месяцев. Об этом пишет рекрутинговый сервис hh.ru.

Чаще всего подработку предлагают курьерам и почтальонам (39% всех вакансий), но также расширяется предложение для квалифицированных специалистов — врачей, машинистов, поваров, педагогов, сварщиков, инженеров-конструкторов и монтажников. При этом 74% таких предложений доступны соискателям без опыта.

Наиболее активный рост зафиксирован в Кемеровской области (в 7,8 раза), Омской области (в 6 раз), Алтайском крае (в 5,7 раза) и Томской области (в 5,3 раза).

В Новосибирской области открыто 2,4 тыс. вакансий с подработкой — самый высокий показатель в СФО. Самые высокие зарплаты среди категорий с подработкой — у курьеров (медиана 190 тыс. рублей), водителей-экспедиторов (177 тыс.), врачей (135 тыс.), упаковщиков и комплектовщиков (116,5 тыс.) и разнорабочих (70,1 тыс.).