Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-10 кредитных карт с максимальным льготным периодом

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 августовского рейтинга лучших кредитных карт с максимальным льготным периодом, который подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили текущие условия кредиток в линейках российских банков из Топ-100 по размерам кредитных портфелей на 01.07.2026 года и собрали наиболее выгодные предложения.

В исследовании эксперты проанализировали несколько ключевых критериев: длительность льготного периода и правила его действия, минимальную ставку кредитования вне льготного периода, процентные ставки и их диапазон, полную стоимость кредита (ПСК), а также лимит кредитования и размер минимального платежа в льготный период. Кроме того, были учтены стоимость выпуска и годового обслуживания карты, размер кешбэка в процентах, лимит бонусов в программе лояльности и ряд других параметров.

«120 дней на максимум» – флагманская кредитная карта Банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую карту, которую можно получить в день заявки, сразу после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Также подробнее об условиях по кредитным картам можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Банка Уралсиб.

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