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Минтранс обсудит легализацию овербукинга до конца года

Минтранс России планирует начать обсуждение вопроса об овербукинге для авиапассажиров в сентябре и завершить его до конца 2026 года, сообщил глава ведомства Андрей Никитин.

Ведомство предлагает узаконить практику перепродажи билетов, но разрешить её только на направлениях с большим числом регулярных рейсов, а также закрепить широкий выбор компенсаций для пострадавших пассажиров.

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«В сентябре начнем это обсуждать, вместе с авиакомпаниями, с сообществами, которые отвечают за права потребителей. Я думаю, до конца года», — сказал Никитин в ответ на вопрос РИА Новости, когда Минтранс планирует узаконить овербукинг для авиапассажиров.

Ранее глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что отказывать авиапассажирам в перевозке из-за овербукинга недопустимо. По его мнению, важно учитывать и интересы авиакомпаний, потому что «на них налагают серьезные обязательства», в том числе из-за затрат на фоне закрытия аэропортов на время атак БПЛА. Министр уверен, что решение удастся найти в ближайшее время. В частности, Минтранс прорабатывает размеры компенсаций, положенных пассажирам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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