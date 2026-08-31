Новости

Шоковая терапия: Новый Водный кодекс может остановить стройки в Иркутске
Региональный Минстрой обратился за официальными разъяснениями по поводу применения поправок в Водный кодекс
Изменения Водного кодекса: как покупателям квартир правильно оценить риски
«Градостроительный потенциал Приангарья может сократиться примерно на 30%» — Виктор Ильичёв об изменениях в Водном кодексе
Все материалы сюжета

Повреждений машин из-за стихии летом стало на треть больше

Летом 2026 года число обращений по повреждению автомобилей из-за погодных факторов выросло на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал газете «Известия» вице-президент «Ренессанс страхование» Сергей Демидов. При этом роста случаев тотальных повреждений не зафиксировано. Самым дорогим инцидентом стало повреждение грузового Mercedes-Benz Actros на сумму около 5,1 млн рублей.

«Летом 2026-го относительно этого же периода 2025-го на треть больше обращений по повреждению автомобилей из-за погодных факторов. При этом роста числа случаев, когда автомобиль получает тотальные повреждения из-за стихийных бедствий, в этом сезоне не наблюдается, хотя такие случаи есть», — отметил Демидов.

Читайте также:

Средний срок автокредитов в России достиг 6,05 лет — максимум с начала 2024 года
28 августа 2026
Почти половина автопарка России сосредоточена в 15 регионах
28 августа 2026

В Ставропольском крае частота повреждений была почти в 10 раз выше средней по стране, в Краснодарском крае, Ростовской и Нижегородской областях — примерно в пять раз. Однако по сумме выплат лидируют Москва и Санкт-Петербург, где произошло больше всего дорогостоящих случаев. Эксперт напомнил, что компенсация возможна только при включении соответствующего риска в полис каско, и отказать могут, если инцидент не соответствует страховым критериям.

Ранее ЦБ повысил коэффициенты ОСАГО для регионов с высоким уровнем мошенничества. Средняя стоимость полиса ОСАГО в Ингушетии после расширения тарифного коридора выросла в 2,8 раза по сравнению с сентябрем–декабрем, в Новосибирской области – в 2,2 раза.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "АВТО":
Все материалы сюжета (1143)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес