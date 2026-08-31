Повреждений машин из-за стихии летом стало на треть больше

Летом 2026 года число обращений по повреждению автомобилей из-за погодных факторов выросло на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал газете «Известия» вице-президент «Ренессанс страхование» Сергей Демидов. При этом роста случаев тотальных повреждений не зафиксировано. Самым дорогим инцидентом стало повреждение грузового Mercedes-Benz Actros на сумму около 5,1 млн рублей.

«Летом 2026-го относительно этого же периода 2025-го на треть больше обращений по повреждению автомобилей из-за погодных факторов. При этом роста числа случаев, когда автомобиль получает тотальные повреждения из-за стихийных бедствий, в этом сезоне не наблюдается, хотя такие случаи есть», — отметил Демидов.

В Ставропольском крае частота повреждений была почти в 10 раз выше средней по стране, в Краснодарском крае, Ростовской и Нижегородской областях — примерно в пять раз. Однако по сумме выплат лидируют Москва и Санкт-Петербург, где произошло больше всего дорогостоящих случаев. Эксперт напомнил, что компенсация возможна только при включении соответствующего риска в полис каско, и отказать могут, если инцидент не соответствует страховым критериям.

Ранее ЦБ повысил коэффициенты ОСАГО для регионов с высоким уровнем мошенничества. Средняя стоимость полиса ОСАГО в Ингушетии после расширения тарифного коридора выросла в 2,8 раза по сравнению с сентябрем–декабрем, в Новосибирской области – в 2,2 раза.