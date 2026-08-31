Китай увеличил закупки российского зерна и рыбы на десятки процентов

Китай резко нарастил закупки российского продовольствия. За первые семь месяцев 2026 года товарооборот в АПК между странами вырос почти на 35%, достигнув $8,3 млрд. При этом российский экспорт показал взрывной рост — плюс 43% до $6,2 млрд, что втрое превышает темпы роста импорта из КНР, сообщает газета "Ведомости".

Драйверами стали рыба и масличные культуры. Экспорт мороженой рыбы увеличился на 17% (до 700 тыс. тонн), а ракообразных — на 9%. В денежном выражении поставки рыбы выросли на 83% ($1,4 млрд). Поставки соевых бобов подскочили в 2,9 раза, а льна — в 1,7 раза.

Эксперты называют это стратегическим решением. На фоне неопределенности на мировом рынке Китай не может допустить снижения запасов продовольствия. Росту также способствовали рекордные мировые цены на растительные масла и блокировка поставок рапсового масла от ряда российских предприятий из-за обнаружения следов ГМО китайскими таможенниками.

«В условиях неопределенности потери урожая могут сочетаться со сбоями в логистике», — констатирует главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов. Несмотря на барьеры, эксперты ожидают, что по итогам года экспорт российской сельхозпродукции в Китай заметно превысит уровень 2025 года.