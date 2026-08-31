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Закрытые паевые фонды маркетплейсов подешевели из-за ударов БПЛА

На фоне ударов беспилотников по складам Ozon и Wildberries началась распродажа закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости, связанных с маркетплейсами. Об этом пишет газета «Ведомости».

С момента начала атак на склады Ozon 22 августа ЗПИФ «Парус-ОЗН» подешевел на 14,4%, а «Парус-НиНо» — на 16,2%. Фонд «Парус-Крас», владеющий складским помещением, которое делят Ozon, Wildberries и «Сберлогистика», с 18 июля потерял 10% стоимости.

Снижение котировок затронуло паи УК «Парус», специализирующейся на инвестициях в коммерческую недвижимость. Наибольшее падение зафиксировано у фонда «Парус-НиНо» — с 752 до 630 рублей, у «Парус-ОЗН» — с 8413 до 7200 рублей, у «Парус-Крас» — с 870 до 783 рублей.

Ранее атакам БПЛА подверглись логистические центры OZON в Краснодаре, Чапаевске, Оренбурге, Махачкале, Адыгейске и Невинномысске. Минфин подготовил меры поддержки для пострадавших продавцов, включая отсрочку по налогам. Wildberries также вводил аналогичные меры для своих продавцов после атак на склады.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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