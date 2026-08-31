Чекунков назвал три уровня решения энергодефицита на Дальнем Востоке

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в эфире РБК перечислил три уровня решения проблемы энергодефицита в восточных регионах России.

Первый уровень — повышение энергоэффективности и перенос производственных процессов на ночное время, второй — строительство энергомощностей для текущих заявок инвесторов, включая Мокскую ГЭС и Зашуланскую ТЭС, третий — перспективное развитие атомной энергетики, в том числе Приморской и Хабаровской АЭС.

«Если какие-то производственные процессы, например, перенести на ночь, а с учетом роботизации это возможно, то мы уже высвобождаем энергию, которая так просто спящая», — сообщил Чекунков.

Министр также упомянул нереализованный с советских времен энергомост между Сибирью и Дальним Востоком, который позволил бы сглаживать пики потребления за счет разницы часовых поясов. Для удаленных регионов предлагается использовать малые комбинированные станции на солнечной, ветровой и дизельной энергии с накопителями. Чекунков подчеркнул, что ведомство синхронизирует инвестиционные планы бизнеса с обязательствами государства по созданию мощностей, и анонсировал дополнительные решения по ГЭС на Восточном экономическом форуме.

Напомним, что на юге Иркутской области из-за энергодефицита введен запрет на майнинговую деятельность. Прогнозируемый энергодефицит на юго-востоке региона к 2030 году оценивается на уровне до 2–2,9 ГВт. Выработку электроэнергии в регионе обещают повысить за счёт новых проектов.