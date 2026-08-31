Почему спрос на цветы в России рухнул впервые за долгое время?

Цветочный рынок России начал проседать. По данным «Infoline-аналитики», за первые семь месяцев 2026 года продажи в деньгах снизились на 0,2%, до 266,5 млрд руб. В натуральном выражении падение оказалось более существенным — минус 4% (1,27 млрд единиц), сообщает газета "Ведомости".

«В аналогичный период прошлого года продажи, напротив, росли как минимум в деньгах», — отмечает гендиректор Infoline Михаил Бурмистров. Подтверждает тренд и Торгово-промышленная палата: глава совета по e-commerce Алексей Федоров фиксирует падение оборота в деньгах примерно на 4% (до 250 млрд руб.), а в штуках — на 6% к прошлому году. Аналитики объясняют это сменой потребительской модели: цветы перешли в категорию товаров не первой необходимости. На фоне общей экономии люди отказываются от импульсивных покупок ради базовых потребностей.