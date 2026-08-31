26% иркутян в детстве не любили 1 сентября

Согласно опросу SuperJob, 26% экономически активных жителей Иркутска в школьные годы скорее не любили 1 сентября, а каждый десятый (10%) ненавидел этот день. При этом 48% респондентов скорее ждали наступления учебного года, а 16% — очень ждали.

Женщины чаще мужчин рассказывали о положительном отношении к 1 сентября, тогда как мужчины почти вдвое чаще признавались, что точно ненавидели этот день.

Горожане старше 45 лет говорили о положительном отношении к Дню знаний чаще молодых: 75% против 52% среди опрошенных до 35 лет. Также позитив чаще делились респонденты с зарплатой от 150 тысяч рублей (76%) по сравнению с зарабатывающими до 100 тысяч (60%).