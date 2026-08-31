Более 60% сибиряков готовы попробовать операции в цифровых рублях

Больше половины жителей Сибири готовы попробовать операции в цифровых рублях после начала его широкого использования с 1 сентября — таковы результаты опроса ВТБ. Из них 30% готовы сразу открыть такой счёт, ещё 31% — когда встретят такой способ оплаты в магазинах.

По мнению респондентов, чаще всего цифровой рубль будет использоваться для переводов между людьми (36%), оплаты налогов, пошлин, штрафов (49%), государственных выплат (42%), а также оплаты товаров и услуг (49%) и получения зарплаты (33%). Еще 20% рассматривает переводы за границу с низкой комиссией, а 20% интересуются автоматическими сделками на основе смарт-контрактов.

Среди главных преимуществ цифрового рубля сибиряки чаще всего называли отсутствие или снижение комиссии за переводы и платежи (57%). 41% отметили, что доступ к счёту можно будет получить из приложений разных банков, а 38% — что деньги будут храниться на платформе Банка России. Каждый четвертый указал на большую прозрачность государственных расходов и появление смарт-контрактов, а каждый десятый — на возможность быстрых переводов за границу.

58% жителей Сибири готовы получать зарплату в цифровых рублях, но только 17% из них — без всяких дополнительных условий, а 41% рассчитывают на дополнительные бонусы или выгоды.

Что касается смарт-контрактов, половине опрошенных сибиряков интересны автоматически исполняемые сделки с участием государства, 27% заинтересован в смарт-контрактах между физлицами, а 23% — с участием бизнеса.