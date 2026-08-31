ИЭСК построила три подстанции для газопровода «Сила Сибири»

Иркутская электросетевая компания (ИЭСК) построила три подстанции и подключила к своим сетям объекты газопровода «Сила Сибири», а также социальные объекты в вахтовом поселке газовиков. Третья подстанция в поселке Магистральный уже начала работу, завершив технологическое присоединение объектов «Газпрома», а первые две — «КС-2К» и «Новая Окунайка» — снабжают электроэнергией инфраструктуру газопровода с 2024 и 2025 годов соответственно.

«Подключение объектов магистрального газопровода безусловно было для нас задачей стратегического значения. ИЭСК рассматривала этот проект как абсолютный приоритет — не только с точки зрения технологических решений, но и как вклад в энергетическое и экономическое будущее всей страны. Это наглядный пример того, как современная энергетическая инфраструктура создаёт основу для развития масштабных промышленных и социальных проектов», — заявил генеральный директор ИЭСК Илья Бриллиантов.

Помимо подстанций, энергетики построили более 35 км новых воздушных линий разной мощности. Также к сетям подключили строящиеся школу на 520 мест, детский сад и два многоквартирных дома в вахтовом поселке газовиков в Жигаловском районе.