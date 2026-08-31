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«Надо быть идиотом, чтобы заморозить вклады»: кто распускает слухи об изъятии денег?

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что слухи о возможной заморозке банковских вкладов россиян специально запускаются из-за рубежа для дестабилизации ситуации, передаёт РИА новости.

«Глупо замораживать вклады, средства населения и предприятий, поскольку это удар по самой финансовой системе, по бизнесу, по государству», — подчеркнул депутат в интервью перед ВЭФ-2026. По его словам, такие действия противоречат всякой экономической логике.

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Напомним, ранее, в мае 2026 года на фоне тревожных слухов в социальных сетях министр финансов Антон Силуанов категорически опроверг планы по заморозке банковских вкладов граждан и заверил, что такие предложения даже не рассматриваются, передаёт РИА Новости.

«Это фейковые вбросы», — заявил глава Минфина, подчеркнув, что все ключевые изменения в налоговой системе уже приняты. По его словам, сейчас фокус правительства смещён на балансировку бюджета для обеспечения макроэкономической устойчивости, а не на конфискационные меры.

В феврале 2026 года глава Банка России Эльвира Набиуллина в очередной раз назвала идею о заморозке вкладов россиян «бессмыслицей». «У Банка России нет таких полномочий по законодательству. Нет. И, кроме того, эти полномочия абсолютно не нужны — как я уже говорила, это бессмыслица»,— сказала госпожа Набиуллина.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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