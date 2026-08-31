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«Дизель под замком»: правительство продлило запрет на экспорт топлива до конца сентября

Правительство РФ приняло решение продлить запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойлей для нефтеперерабатывающих заводов еще на месяц — до 30 сентября. Ранее ограничение действовало только до конца августа. Для всех остальных экспортеров эмбарго сохраняется до 31 января 2027 года, как и в случае с бензином, сообщает "Коммерсант".

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«Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке», — сообщили в кабмине. Вице-премьер Александр Новак ранее пояснял, что ограничения будут сниматься «по мере восстановления рынка», так как возможность экспорта критически важна для загрузки НПЗ.

Однако эксперты считают, что даже после снятия запрета возврата к прежним объемам поставок за рубеж не произойдет. Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин связывает это с уборочной кампанией: осенью спрос на дизель внутри страны традиционно достигает пика. По данным Росстата, с начала года цена дизтоплива выросла на 18,4%. Аналитики отмечают, что сохранение запрета поможет стабилизировать цены, но бьет по рентабельности НПЗ. По данным Vortexa, морской экспорт дизеля из России в августе упал почти в пять раз год к году — до 150 тыс. баррелей в сутки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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