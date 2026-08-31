36% водителей сократили поездки на автомобиле из-за проблем на АЗС

Каждый третий водитель сократил поездки на своем автомобиле на фоне проблем с топливом на заправках, сообщил в своем Telegram-канале сооснователь агентства АВТОСТАТ Сергей Целиков.

Из 36% респондентов, которые стали меньше ездить, 15% сократили поездки на 10–20%, 11% — на 20–50%, а 10% стали садиться за руль совсем редко. При этом половина опрошенных (50%) ответили, что продолжают ездить в прежнем режиме.

7% респондентов сообщили, что передвигаются на электромобилях или гибридах, еще 7% вообще не имеют автомобиля, поэтому проблем с заправками у них нет.

Ранее стало известно, что четверть автолюбителей Иркутской области (27%) стали реже пользоваться автомобилем, почти треть (30%) не откажутся от поездок даже при высокой цене на бензин.

Напомним, что в июне–июле 2026 года на топливном рынке России возник дефицит, что привело к введению лимитов на продажу топлива в ряде регионов. ФАС регулярно проводит проверки обоснованности цен на нефтепродукты и выявляет признаки антиконкурентных соглашений.