В 2026 году потребкредиты обгонят ипотеку и авто по темпам роста

По актуализированным прогнозам ВТБ, выдачи розничных кредитов на российском рынке по итогам 2026 года достигнут 13 трлн рублей, увеличившись к предыдущему году на 34%. Драйвером роста новых выдач станут кредиты наличными, продажи которых вырастут на 66% – до 5,9 трлн рублей. Ипотека прибавит 16% (5,2 трлн), автокредиты – 15% (до 2 трлн). Такой прогноз в преддверии ВЭФ 2026 озвучил заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

Во втором полугодии выдачи кредитов физлицам могут превысить 7,4 трлн рублей – это на 22% больше, чем годом ранее. Импульс, по оценкам ВТБ, даст потребительское кредитование: продажи составят 3,4 трлн рублей (+65% к 2 пг. 2025 года). При этом выдачи ипотеки и автокредитов после рекордного роста в первом полугодии покажут снижение к июлю-декабрю 2025 г. на 1% (до 2,9 трлн и 1,1 трлн соответственно).

По оценке ВТБ, розничный кредитный портфель российских банков по итогам года достигнет 43,4 трлн рублей, увеличившись на 7%. Наибольшее ускорение ожидается в автокредитовании (+12%), ипотека покажет почти +8%, а потребкредиты — +3%.

«Рынок кредитования в этом году демонстрирует структурный сдвиг: драйвером роста новых выдач стали потребительские кредиты. Их опережающая динамика — признак того, что россияне адаптировались к новой процентной среде и начали реализовывать отложенный спрос. При этом мы не видим признаков перегрева: портфель растет умеренными темпами, что говорит о взвешенной политике банков и рациональном поведении заемщиков», — прокомментировал Роман Шаехов.