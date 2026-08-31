Дивиденды под вопросом: почему инвесторы боятся покупать акции АФК «Система» прямо сейчас?

Главная новость прошедшей недели — обвал акций Ozon. Начиная с выходных стали появляться сообщения об атаках на склады маркетплейса в разных областях России. Потери селлеров эксперты оценивают в сумму, которая превышает 100 млрд руб. Для сравнения: оценка ущерба Wildberries после последней атаки превышает 500 млрд. Общий ущерб в деньгах для Ozon оценить пока сложно, но финансовый удар явно смягчён по сравнению с конкурентом. Складские здания Ozon арендуют у девелоперов.

«Это означает, что имущественный риск разделён собственником и страховщиком, — отмечает эксперт БКС Максим Шеин. — Часть дорогих товаров была заблаговременно вывезена на пункты выдачи заказов. Утилизация складов позволяет распределить потоки с пострадавшей инфраструктуры, но время доставки и логистические затраты, конечно, вырастут. На новостях об атаках рухнули бумаги Озон. В моменте они теряли почти 30%. Акции ключевого акционера Озон — АФК Системы — падали на 17%».

По мнению эксперта, для АФК теперь главный риск — возможная приостановка выплаты дивидендов, что создаст дополнительное давление на денежные потоки холдинга. Ключевой вопрос на этом фоне: что делать с акциями?

«Отвечаю: инвесторам с осторожным риск-профилем пока лучше занять выжидательную позицию. До момента, когда компания раскроет масштаб ущерба и станут понятны примерные сроки восстановления инфраструктуры», — подчеркивает Максим Шеин.

Обвал акции Озона потянул за собой весь рынок. Геополитика тоже не добавила позитива. Визит директора ЦРУ в Москву дал рынку надежду, но слова американского президента о том, что визит — это часть рутины, всё разрушили. Индекс МосБиржи на неделе еле держался у отметки 2000 пунктов.

Зато порадовали металлы. Медь переписала исторический рекорд. Золото за месяц прибавило в цене около 15%. Максим Шеин обращает внимание на банковский сектор.

«На этой неделе появились новости о том, что россияне массово забирают деньги со вкладов, но по данным Центробанка массового оттока вкладов из системы нет. Остатки средств на счетах в июле выросли на 3%. Но доля россиян, которые предпочитают наличные, достигла максимума с осени 2022 года — 37%. А вот доля тех, кто сберегает на счетах, снизилась до минимума — 36%».

Он добавляет, что ставки по депозитам будут снижаться вслед за ключевой ставкой, и часть капитала неизбежно начнёт искать альтернативу. «Фондовый рынок на текущих уровнях выглядит дёшево, по историческим меркам. Для долгосрочных инвесторов это может оказаться удачной точкой входа», — резюмирует эксперт.