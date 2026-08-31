S7 Airlines делает рейсы Иркутск–Бангкок ежедневными

S7 Airlines с сентября увеличивает частоту рейсов из Иркутска в Бангкок: направление станет ежедневным, а с 26 октября количество рейсов вырастет более чем вдвое — до 15 в неделю.

Обновленное расписание будет удобно не только жителям Иркутска, но и пассажирам из Санкт-Петербурга и Владивостока, которые смогут воспользоваться пересадкой в Иркутске.

С 1 сентября дополнительный рейс из Иркутска будет выполняться по вторникам, а с 26 октября ежедневно будут отправляться два рейса — в 05:00 и 10:05, по пятницам добавится вечерний вылет в 21:05.

«Бангкок остается одним из самых популярных направлений, привлекая туристов сочетанием современной жизни, традиционной культуры и удобством для дальнейших путешествий по Юго-Восточной Азии», – сообщили в пресс-службе перевозчика.