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S7 Airlines делает рейсы Иркутск–Бангкок ежедневными

S7 Airlines с сентября увеличивает частоту рейсов из Иркутска в Бангкок: направление станет ежедневным, а с 26 октября количество рейсов вырастет более чем вдвое — до 15 в неделю.

Обновленное расписание будет удобно не только жителям Иркутска, но и пассажирам из Санкт-Петербурга и Владивостока, которые смогут воспользоваться пересадкой в Иркутске.

С 1 сентября дополнительный рейс из Иркутска будет выполняться по вторникам, а с 26 октября ежедневно будут отправляться два рейса — в 05:00 и 10:05, по пятницам добавится вечерний вылет в 21:05.

«Бангкок остается одним из самых популярных направлений, привлекая туристов сочетанием современной жизни, традиционной культуры и удобством для дальнейших путешествий по Юго-Восточной Азии», – сообщили в пресс-службе перевозчика.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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