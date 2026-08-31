Какой показатель предскажет обвал или взлет рынка быстрее ЦБ?

Может ли российский рынок акций начать устойчивый рост ещё до существенного снижения ключевой ставки, если инвесторы поверят, что реальная доходность облигаций достигла пика? Или для переоценки акций необходим фактический отток капитала с депозитов и из ОФЗ? Какой индикатор первым покажет, что этот процесс уже начался? Задают вопросы частные инвесторы.

«Да, рынок может начать расти до снижения ставки. Так уже было в 2014 и 2024 годах», — отвечает эксперт БКС «Мир инвестиций» Максим Шеин. Но главный сигнал — это не депозиты и не сама ключевая ставка. Смотрите на спред: доходность двухлетних ОФЗ минус ключевая ставка. Сейчас он составляет плюс полпроцентного пункта. Рынок пока не закладывает смягчение».

Эксперт напоминает исторический пример: в декабре 2024 года спред ушёл в минус за одно заседание ЦБ, и рынок нашёл дно через три дня. «Ждём такого же сигнала», — советует Максим Шеин.