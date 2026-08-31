Иркутская область заняла 36 место в рейтинге регионов по динамике потребительского спроса

Список подготовлен РИА Рейтинг на основе данных об обороте розничной торговли, объеме платных услуг и обороте общественного питания с последующей нормировкой на численность населения регионов.

Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ (+26,56%, 68,6 тыс. руб.), второе место заняла Магаданская область (+11,43%, 61,8 тыс. руб.), а тройку лидеров замкнула Ивановская область (+10,15%, 44,1 тыс. руб.). Далее следует Республика Марий Эл (+9,80%, 32,8 тыс. руб.) на четвёртой позиции и Республика Башкортостан (+9,63%, 50,2 тыс. руб.) на пятой.

На 12-й строчке Республика Бурятия (+7,80%, 50,0 тыс. руб.), на 14-м месте, Новосибирская область (+7,72%, 54,6 тыс. руб.), Иркутская область (+5,53%, 45,5 тыс. руб.) на 36-м и Красноярский край (+3,38%, 45,1 тыс. руб.) на 69-м.

В конце рейтинга: Ненецкий автономный округ (+0,83%, 49,7 тыс. руб.), Республика Крым (+0,61%, 35,3 тыс. руб.), Республика Ингушетия (+0,49%, 13,1 тыс. руб.), Республика Дагестан (+0,08%, 35,2 тыс. руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (-0,94%, 60,9 тыс. руб.).

Средний показатель по Российской Федерации составил 52,6 тыс. руб. (+4,80%).