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Банк Уралсиб стал участником праздничных мероприятий Дня шахтера в Новокузнецке

Для жителей и гостей города подготовили праздничные концерты, шествие шахтеров, выставки, мастер-классы, спортивные соревнования и патриотические акции. Праздничные мероприятия прошли под девизом «Мы вместе - мы Кузбасс!». Тысячи жителей Новокузнецка и гостей города стали участниками праздника.

На территории Сквера им. Николая Ермакова Банк Уралсиб организовал локацию, где аниматоры развлекали детей и взрослых, дарили воздушные шарики, желающим делали аквагрим, а также показали яркое шоу мыльных пузырей. 

«Мы очень рады, что смогли принять участие в этом празднике! День шахтера – один из самых важных праздников Кузбасса и стать участником праздничных мероприятий – большая честь. Банк Уралсиб в Кузбассе поддерживает различные культурные, социальные, спортивные и образовательные инициативы и в дальнейшем продолжит поддержку таких проектов», – отметила управляющий ДО «Новокузнецкий» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Татьяна Караваева


/ Сибирское Информационное Агентство /
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