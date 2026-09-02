Исцеление через тело: как психотерапевтическая кинезиология помогает найти баланс

Почему мы чувствуем себя истощёнными, даже когда «ум говорит», что всё в порядке? Почему не складывается личная жизнь или карьера буксует на месте, несмотря на профессионализм? Часто ответы на эти вопросы лежат не в плоскости логики, а гораздо глубже – в памяти нашего тела. О том, как научиться его слышать и помогать себе с помощью мышечного теста, нашему изданию рассказала практикующий с 1999 года психотерапевтический кинезиолог Галина Корчагина.
Тело помнит всё
Как рассказала Галина Корчагина, кинезиология - это дисциплина, изучающая мышечные движения человека, зародившаяся на стыке классической западной и традиционной китайской медицины. В сочетании с психологией она представляет инструмент, который помогает услышать язык тела, понять его истинные сигналы и мягко снять глубинное напряжение через мышечное тестирование.
– Наше тело – это биокомпьютер, который записывает абсолютно весь опыт. Психика постоянно работает, и все наши стрессы, страхи, неудачные паттерны поведения хранятся не только в голове, но и на телесном уровне. Мышечный тест позволяет получить прямой доступ к этой информации, минуя сопротивление ума.
Мы привыкли доверять разуму. Мы анализируем проблемы, проговариваем их на терапии, составляем планы. Но почему-то старые обиды продолжают триггерить, тревога возвращается, а жизненные сферы никак не выравниваются. Разговоры помогают первые 28 дней после стресса – это время, когда на уровне сознания можно принять решение и сделать выбор, а потом проблемы уходят на глубокие уровни. В этой ситуации психотерапевтическая кинезиология – это мягкий и экологичный метод восстановить энергию, найти баланс и вернуть ощущение себя, – пояснила Галина.
Программа-минимум в работе психотерапевтического кинезиолога – найти конкретный стресс и убрать его влияние. Программа-максимум, если речь идёт о долгосрочной работе, – выровнять ключевые сферы жизни: например, проработать сценарии отношений в личной жизни, убрать внутренние блоки, мешающие профессиональному росту и самореализации.
Помощь до и после
Как отметила Галина Корчагина, психотерапевтическая кинезиология – это не только глубокий психоанализ. Это ещё и очень практичный инструмент помощи. И обучится его использованию можно разными способами.
– Для тех, кто хочет помочь себе и семье, существуют короткие форматы. В частности, метод «Резет» (баланс височно-нижнечелюстного сустава). Он подходит для снятия напряжения в голове, челюсти, при бессоннице.
От Международного колледжа кинезиологии я преподаю программу «Целебное прикосновение». Она рассчитана на обычных людей, которым не хочется в психотерапию, но есть желание знать, как через кинезиотехники помочь себе и близким – предупредить заболевание, восстановится после травмы, снять болевой синдром.
Мы не лечим, не ставим диагнозов, не прописываем лекарств. Наши методы хороши «до» – чтобы не допустить развития заболевания, вовремя снять накопленный стресс, и «после» – как помощь в восстановлении ресурсов, или поддержка на этапе выздоровления.
Кроме этого, Галина Корчагина проводит в Иркутске обучение психотерапевтической кинезиологии, которое длится 2,5 года и завершается выдачей диплома. Это образование получают в основном те, кто хочет пройти профессиональную переподготовку.
Чтобы освоить техники не требуется медицинского или специального образования.
Корчагина Галина Александровна
- Практикующий психолог, супервизор
- Действительный член Ассоциации профессиональных кинезиологов (АПК)
- Преподаватель Института кинезиологии (Москва) и Международного колледжа кинезиологии (Австралия)
- Руководитель АПК в Байкальском регионе, член Центрального совета и Действительный член АПК
- Тренер национального уровня Общероссийской психотерапевтической лиги, Действительный член ОППЛ
- Докладчик международных конференций и конгрессов по кинезиологии и психотерапии
- В кинезиологии с 1999 года
- Более 200 проведенных семинаров с 2016
- Более 700 слушателей с 2016
Центр Психотерапевтической кинезиологии
https://kinesiocenter.ru
https://vk.com/korchaginapsy
https://t.me/kinesiocenter
https://max.ru/channel_kinesiolog_korchagina