Исцеление через тело: как психотерапевтическая кинезиология помогает найти баланс

Почему мы чувствуем себя истощёнными, даже когда «ум говорит», что всё в порядке? Почему не складывается личная жизнь или карьера буксует на месте, несмотря на профессионализм? Часто ответы на эти вопросы лежат не в плоскости логики, а гораздо глубже – в памяти нашего тела. О том, как научиться его слышать и помогать себе с помощью мышечного теста, нашему изданию рассказала практикующий с 1999 года психотерапевтический кинезиолог Галина Корчагина.

Тело помнит всё

Как рассказала Галина Корчагина, кинезиология - это дисциплина, изучающая мышечные движения человека, зародившаяся на стыке классической западной и традиционной китайской медицины. В сочетании с психологией она представляет инструмент, который помогает услышать язык тела, понять его истинные сигналы и мягко снять глубинное напряжение через мышечное тестирование.

– Наше тело – это биокомпьютер, который записывает абсолютно весь опыт. Психика постоянно работает, и все наши стрессы, страхи, неудачные паттерны поведения хранятся не только в голове, но и на телесном уровне. Мышечный тест позволяет получить прямой доступ к этой информации, минуя сопротивление ума.

Мы привыкли доверять разуму. Мы анализируем проблемы, проговариваем их на терапии, составляем планы. Но почему-то старые обиды продолжают триггерить, тревога возвращается, а жизненные сферы никак не выравниваются. Разговоры помогают первые 28 дней после стресса – это время, когда на уровне сознания можно принять решение и сделать выбор, а потом проблемы уходят на глубокие уровни. В этой ситуации психотерапевтическая кинезиология – это мягкий и экологичный метод восстановить энергию, найти баланс и вернуть ощущение себя, – пояснила Галина.

Программа-минимум в работе психотерапевтического кинезиолога – найти конкретный стресс и убрать его влияние. Программа-максимум, если речь идёт о долгосрочной работе, – выровнять ключевые сферы жизни: например, проработать сценарии отношений в личной жизни, убрать внутренние блоки, мешающие профессиональному росту и самореализации.

Помощь до и после

Как отметила Галина Корчагина, психотерапевтическая кинезиология – это не только глубокий психоанализ. Это ещё и очень практичный инструмент помощи. И обучится его использованию можно разными способами.

– Для тех, кто хочет помочь себе и семье, существуют короткие форматы. В частности, метод «Резет» (баланс височно-нижнечелюстного сустава). Он подходит для снятия напряжения в голове, челюсти, при бессоннице.

От Международного колледжа кинезиологии я преподаю программу «Целебное прикосновение». Она рассчитана на обычных людей, которым не хочется в психотерапию, но есть желание знать, как через кинезиотехники помочь себе и близким – предупредить заболевание, восстановится после травмы, снять болевой синдром.

Мы не лечим, не ставим диагнозов, не прописываем лекарств. Наши методы хороши «до» – чтобы не допустить развития заболевания, вовремя снять накопленный стресс, и «после» – как помощь в восстановлении ресурсов, или поддержка на этапе выздоровления.

Кроме этого, Галина Корчагина проводит в Иркутске обучение психотерапевтической кинезиологии, которое длится 2,5 года и завершается выдачей диплома. Это образование получают в основном те, кто хочет пройти профессиональную переподготовку.

Чтобы освоить техники не требуется медицинского или специального образования.

Корчагина Галина Александровна

Практикующий психолог, супервизор

Действительный член Ассоциации профессиональных кинезиологов (АПК)

Преподаватель Института кинезиологии (Москва) и Международного колледжа кинезиологии (Австралия)

Руководитель АПК в Байкальском регионе, член Центрального совета и Действительный член АПК

Тренер национального уровня Общероссийской психотерапевтической лиги, Действительный член ОППЛ

Докладчик международных конференций и конгрессов по кинезиологии и психотерапии

В кинезиологии с 1999 года

Более 200 проведенных семинаров с 2016

Более 700 слушателей с 2016

Центр Психотерапевтической кинезиологии

https://kinesiocenter.ru

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