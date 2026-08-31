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Расходы россиян на маркетплейсах упали на 15% за месяц

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За последние недели расходы населения на маркетплейсах снизились на 15% по сравнению с предыдущими месяцами, пишет ТАСС со ссылкой на заявление зампреда правления Сбербанка Тараса Скворцова. При этом доля онлайн-площадок в непродовольственных расходах выросла за год с 24% до 37%, однако темп роста замедлился практически вдвое.

Скворцов связал эту динамику с текущими сложностями, но выразил уверенность, что маркетплейсы их преодолеют.

«По данным "СберИндекса", мы видим, что за последние недели расходы населения на маркетплейсах стали на 15% ниже, чем месяц-два назад. Они по-прежнему растут год к году, но темп роста замедлился практически вдвое – это очень существенно. И я думаю, что это пока только первые признаки», — отметил он.

Ранее Иркутская область возглавила рейтинг Wildberries по покупкам школьных товаров. Самым популярным товаром оказались школьные блузки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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