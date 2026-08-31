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Сбербанк одобрил реструктуризацию кредитов селлерам на 6,8 млрд рублей

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Сбербанк получил 3,7 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов от селлеров, пострадавших из-за повреждения складов Wildberries и Ozon, и одобрил реструктуризацию на общую сумму 6,8 млрд рублей, рассказал в интервью ТАСС зампред правления банка Анатолий Попов.

Реструктуризацией могут воспользоваться все продавцы, подтвердившие утрату товара на складах маркетплейсов.

«Мы осознаем всю серьезность ситуации, поддерживаем постоянный контакт с коллегами из Wildberries и Ozon и оказываем максимальную поддержку как самим площадкам, так и пострадавшим селлерам. И приветствуем меры поддержки, анонсированные правительством. На сегодняшний день в Сбер поступили 3,7 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов, одобренный объем — 6,8 млрд рублей», — рассказал Попов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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