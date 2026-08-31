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Отопительный сезон в Иркутске планируют начать с 15 сентября

Отопительный сезон в Иркутске планируют начать с 15 сентября, подключение пройдет поэтапно: сначала тепло дадут в детские сады, школы и больницы, затем — в жилые дома, пишет мэр Руслан Болотов в своем Telegram-канале.

«Окончательное решение о старте зависит от погоды — необходимо пять дней подряд со среднесуточной температурой не выше +8 °C, поэтому сроки могут сдвинуть, если сентябрь окажется теплым», — говорится в сообщении.

В случае отсутствия тепла жителям рекомендовано обращаться в управляющую компанию с официальной заявкой с фиксацией номера для оперативного устранения неполадок.

Напомним, что за три месяца проверено 1160 км сетей, найдено и устранено 550 дефектов, в том числе с помощью робота-диагноста. Подготовлены более 250 учреждений образования, культуры и спорта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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