Альфа-Банк признали лучшим зарплатным банком для розничных клиентов на премии Frank RG

Альфа-Банк стал победителем премии Frank Award 2026 Зарплатные проекты. Награды присуждены по итогам исследования «Рынок зарплатных проектов 2026», проведённого аналитической и консалтинговой компанией Frank RG, в двух номинациях: «Лучший зарплатный банк для розничных клиентов» и «Лучшие условия зарплатного обслуживания для массовых клиентов».

В номинации «Лучший зарплатный банк для розничных клиентов» Альфа-Банк возглавил интегральный рейтинг зарплатных проектов для клиентов — физических лиц. Frank RG оценивал выгоду и продуктовое предложение банка, бизнес-показатели зарплатного направления и уровень клиентской удовлетворённости.

В номинации «Лучшие условия зарплатного обслуживания для массовых клиентов» банк стал лидером рейтинга тарифных условий для клиентов массового сегмента.

Исследование «Рынок зарплатных проектов 2026» охватило 19 банков. Аналитики Frank RG изучили предложения банков для физических и юридических лиц, опросили более 8000 держателей зарплатных карт, провели глубинные интервью с руководителями 40 компаний и 14 зарплатных направлений банков, а также протестировали 19 корпоративных онлайн-банков.