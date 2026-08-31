Альфа-Банк запустит Лабораторию роботизации

Альфа-Банк объявляет о планах по запуску Лаборатории роботизации — нового проекта, который поможет российским компаниям внедрять робототехнические решения, опираясь на лучшие международные практики, отраслевую экспертизу и инфраструктуру банка. Цель проекта — сделать роботизацию понятным, доступным и экономически обоснованным инструментом развития российского бизнеса.

Ключевой составляющей проекта станет Центр экспертизы, который будет заниматься диагностикой бизнес-процессов клиентов, оценкой потенциала роботизации и разработкой дорожных карт внедрения робототехнических решений. На базе проверенного каталога технологий эксперты помогут компаниям подобрать оптимальные сценарии внедрения и адаптировать их под задачи конкретного бизнеса и российские условия. Запуск Центра экспертизы запланирован на IV квартал 2026 года.

Отдельным направлением работы станет специализированное подразделение по взаимодействию с китайскими производителями и поставщиками технологий. Его задачей станет поиск и верификация решений, проведение технологических туров и аудита производств, а также формирование надёжного канала доступа российского бизнеса к передовым международным технологиям и лучшим практикам роботизации.

Помимо экспертной поддержки, Лаборатория роботизации будет заниматься разработкой и запуском механизмов финансирования проектов роботизации. Задача проекта — помочь компаниям определить потенциал внедрения технологий и получить необходимые ресурсы для их практической реализации и последующего масштабирования.

«Мы видим растущий запрос бизнеса на роботизацию и автоматизацию процессов. Сегодня компаниям нужны технологии, понятная экспертиза, проверенные решения и инструменты, которые помогут пройти путь от идеи до внедрения. Лаборатория роботизации объединит эти элементы на единой платформе и поможет бизнесу быстрее получать экономический эффект от внедрения современных технологий. Чем проще компаниям их внедрять, тем быстрее растёт их эффективность и конкурентоспособность», — сказал первый заместитель председателя правления, директор крупного и среднего бизнеса Альфа-Банка Владимир Воейков.