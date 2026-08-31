Иркутская область вошла в топ-2 регионов России с самым острым кадровым голодом

Лето 2026 года обнажило масштабную проблему российского рынка труда. Аналитики hh.ru составили рейтинг кадрового дефицита, и результаты показывают системный кризис предложения рабочей силы по всей стране.

Абсолютным антилидером стала Архангельская область, где дефицит наблюдается сразу в 25 профессиональных сферах. Там не хватает врачей, фармацевтов, строителей, поваров и управленцев. Эксперты отмечают, что такая широта охвата говорит о глубокой структурной проблеме региона.

На втором месте с заметным отрывом оказалась Иркутская область. В Приангарье нехватка работников фиксируется в 10 отраслях. Наиболее острая ситуация сложилась в строительстве, сфере продаж, а также среди линейного персонала — региону критически не хватает поваров и директоров магазинов.

В других регионах проблема носит более точечный характер:

Якутия: Нужны рабочие руки и руководители среднего звена.

Рязанская область: Дефицит медиков, водителей и кулинаров.

Дагестан: Не хватает операторов производств и менеджеров ресторанов.

Также острый кадровый голод зафиксирован в республиках Алтай и Марий Эл, Брянской и Пензенской областях, а также на Чукотке.

Кто нужнее всего в масштабе страны?

Средняя конкуренция за рабочее место уже не отражает реальности для ряда профессий. Вот антирейтинг специальностей, где работодатели буквально «охотятся» за сотрудниками: