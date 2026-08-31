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Иркутская область вошла в топ-2 регионов России с самым острым кадровым голодом

Лето 2026 года обнажило масштабную проблему российского рынка труда. Аналитики hh.ru составили рейтинг кадрового дефицита, и результаты показывают системный кризис предложения рабочей силы по всей стране.

Абсолютным антилидером стала Архангельская область, где дефицит наблюдается сразу в 25 профессиональных сферах. Там не хватает врачей, фармацевтов, строителей, поваров и управленцев. Эксперты отмечают, что такая широта охвата говорит о глубокой структурной проблеме региона.

На втором месте с заметным отрывом оказалась Иркутская область. В Приангарье нехватка работников фиксируется в 10 отраслях. Наиболее острая ситуация сложилась в строительстве, сфере продаж, а также среди линейного персонала — региону критически не хватает поваров и директоров магазинов.

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В других регионах проблема носит более точечный характер:

  • Якутия: Нужны рабочие руки и руководители среднего звена.
  • Рязанская область: Дефицит медиков, водителей и кулинаров.
  • Дагестан: Не хватает операторов производств и менеджеров ресторанов.
  • Также острый кадровый голод зафиксирован в республиках Алтай и Марий Эл, Брянской и Пензенской областях, а также на Чукотке.

Кто нужнее всего в масштабе страны?

Средняя конкуренция за рабочее место уже не отражает реальности для ряда профессий. Вот антирейтинг специальностей, где работодатели буквально «охотятся» за сотрудниками:

  • 1,7 резюме на вакансию: Фармацевт-провизор, дворник.
  • 2 резюме: Повар, пекарь, кондитер, администратор магазина.
  • 2,2 резюме: Врач, продавец-кассир.
  • 2,7 резюме: Электромонтажник, электромонтер.
  • 2,9 резюме: Маляр, штукатур, отделочник.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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