Цифровой рубль обрел лицо: Банк России представил официальный логотип новой валюты

Читайте также: Владельцы iOS не смогут открыть кошелек цифрового рубля в банковских приложениях Альфа-Банк проведет вебинар по Цифровому рублю Банк России официально презентовал визуальный символ цифрового рубля. В мобильных приложениях банков новая форма денег будет отображаться в белом и кораллово-алом цветах. С 1 сентября начнется новый этап внедрения нацвалюты: крупнейшие банки страны и розничные компании открывают свою инфраструктуру для работы с цифровым рублем. Чтобы воспользоваться технологией, гражданам и бизнесу необходимо открыть специальный счет непосредственно на платформе ЦБ РФ. «Это можно сделать в разделе «Цифровой рубль», который появится в мобильных приложениях банков, подключенных к платформе. Такой счет у человека или компании будет только один, а у индивидуальных предпринимателей — два: один счет как у физического лица и второй — для ведения бизнеса», — пояснили в пресс-службе регулятора.

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