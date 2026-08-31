Цифровой рубль обрел лицо: Банк России представил официальный логотип новой валюты

Банк России официально презентовал визуальный символ цифрового рубля. В мобильных приложениях банков новая форма денег будет отображаться в белом и кораллово-алом цветах.
С 1 сентября начнется новый этап внедрения нацвалюты: крупнейшие банки страны и розничные компании открывают свою инфраструктуру для работы с цифровым рублем.
Чтобы воспользоваться технологией, гражданам и бизнесу необходимо открыть специальный счет непосредственно на платформе ЦБ РФ.
«Это можно сделать в разделе «Цифровой рубль», который появится в мобильных приложениях банков, подключенных к платформе. Такой счет у человека или компании будет только один, а у индивидуальных предпринимателей — два: один счет как у физического лица и второй — для ведения бизнеса», — пояснили в пресс-службе регулятора.
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