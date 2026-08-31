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Курсы валют ЦБ РФ на 1 сентября: 86,3793 руб/доллар США и 100,5714 руб/евро

ЦБ РФ с 1 сентября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 86,3793 руб.
  • 1 евро - 100,5714 руб.
  • 10 китайских юаней - 128,5800 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,7786 р. (0,91%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,8894 р. (0,89%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,2450 р. (0,98%).
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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