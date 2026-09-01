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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 сентября: 12 671,4697 руб/1 г золота и 195,1200/1 г серебра

ЦБ РФ с 1 сентября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 12 671,4697 руб.
  • 1 грамм серебра - 195,1200 руб.
  • 1 грамм платины - 5 232,0200 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 009,9399 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 97,1497 р. (0,77%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,6800 р. (3,54%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 219,5801 р. (4,38%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 410,3001 р. (11,40%).
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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