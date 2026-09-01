Путин заявил Моди о движении России к завершению конфликта на Украине: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Путин сообщил Моди о движении России к завершению конфликта на Украине, в РФ начал действовать налоговый вычет на долгосрочные сбережения, ЦБ подтвердил готовность к запуску цифрового рубля с 1 сентября, а в Иркутской области из-за разрыва газопровода погиб человек. Подробнее – в обзоре СИА.

Финишная прямая

Президент России Владимир Путин на встрече на полях саммита ШОС с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что РФ движется к завершению конфликта на Украине. Индийский премьер-министр призвал разрешать все проблемы мирными средствами и «двигаться именно в этом направлении». «Спасибо большое, уважаемый премьер-министр. Мы по этому пути и двигаемся», – подчеркнул Путин.

Выплаты за сбережения

Налоговый вычет на долгосрочные сбережения по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования заработал в России с 1 сентября 2026 года. Общий лимит вычета по всем видам сбережений составляет до 500 тысяч рублей в год. Размер вычета для каждого налогоплательщика зависит от суммы уплаченных страховых взносов, а также ставки НДФЛ, по которой облагаются его доходы.

Готовность к запуску

ЦБ России сообщил, что крупные банки и розничные компании смогут начать использовать цифровой рубль с 1 сентября 2026 года. Пополнить счет можно будет с банковского счета. Сумма не должна превышать 300 тысяч рублей в месяц. Лимит для бизнеса не установлен. Физические и юридические лица смогут распоряжаться средствами в цифровом кошельке без ограничений. Переводы в цифровых рублях будут бесплатными.

Разрыв газопровода

Взрыв произошел на Ковыктинском газоконденсатном месторождении в Казачинско-Ленском районе Иркутской области во время проведения испытаний на месторождении. Во время инцидента погиб один человек, еще семь пострадали, следует из данных «Известий».

Средняя зарплата

Аналитики Иркутскстата назвали среднюю зарплату, которая отмечалась в первом полугодии в Приангарье. «Средняя начисленная заработная плата (до вычета налогов) в июне составила 126,1 тыс. рублей и в реальном выражении снизилась на 0,4%», – пояснили в организации.