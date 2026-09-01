Рынок жилья на перепутье: 5 главных трендов августа, которые определят цены до конца года

Августовский рынок недвижимости демонстрирует парадоксальную картину: застройщики строят всё больше, но покупают новостройки всё меньше; ипотека дорожает, но люди продолжают брать кредиты. Аналитики ДОМ.РФ зафиксировали пять ключевых сдвигов, меняющих правила игры.

1. Эпоха студий: аренда превращается в «койко-место»

Предложение аренды бьет рекорды — за 7 месяцев рост составил 21%. На рынке царит избыток предложения (116 тыс. объявлений), и его структура стремительно упрощается. Студии и однокомнатные квартиры обеспечили 75% всего прироста.

Итог: Малометражное жилье теперь занимает 57% рынка аренды, тогда как еще в 2022 году этот показатель был на уровне 45%. Многокомнатные квартиры становятся дефицитным товаром для съема.

2. Иллюзия стабильности: покупатель ждет падения цен

Несмотря на инфляцию, психологический настрой покупателей замер. По данным опросов ДОМ.РФ и ВЦИОМ, доля россиян, считающих текущий момент хорошим для покупки, стабильно держится на уровне 20% с начала года. При этом желание улучшить жилищные условия никуда не исчезло — почти 29% населения планируют покупку, но откладывают её, ожидая снижения ставок или дисконтов от застройщиков.

3. Ипотечный разворот: господдержка закончилась, рыночные ставки берут своё

В июле банки выдали 85,5 тыс. кредитов. Хотя общий объем вырос незначительно (+2%), внутри структуры произошел тектонический сдвиг. Рыночная ипотека (без льгот) заняла доминирующую позицию:

Количество: 64% всех выдач.

Объем: 49% всех денег. Для сравнения: в январе эти показатели были на уровне жалких 31% и 18% соответственно.

4. Скрытый застой: дома стоят недостроенными, распроданность падает

Застройщики запустили новые проекты (+11% стартов), но продавать их становится всё сложнее. Соотношение распроданности и готовности снизилось до 69% (против 73% в начале года). На рынке скопился огромный навес предложения — 83 млн кв. м остаются непроданными. Это значит, что деньги у девелоперов заканчиваются быстрее, чем они успевают строить, создавая риски заморозки объектов.

5. Статистическая инфляция: новостройки растут в рублях, дешевеют в реальности

Цены номинально ползут вверх: +0,6% за июль, +4,3% с начала года. Однако Индекс цен ДОМ.РФ показывает правду: с учетом общей инфляции реальная стоимость метра снизилась на 0,4%. Застройщики вынуждены поднимать ценники просто чтобы не работать в убыток, но покупательная способность населения уже не выдерживает этих темпов.