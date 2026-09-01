На ВЭФ-2026 ожидают рекордные контракты на 6,3 трлн рублей

Эксперты ожидают, что на Восточном экономическом форуме в этом году заключат контракты на рекордную сумму — около 6,3 трлн рублей, а советник президента Антон Кобяков не исключает даже 6,5 трлн, пишут «Известия».

Однако рост показателя может замедлиться по сравнению с 2025 годом из-за макроэкономической неопределенности, высокой ключевой ставки и осторожности партнеров из АТР. Основными сферами соглашений станут энергетика, логистика, промышленность и наука.

Аналитики связывают возможное замедление с изменением структуры сделок в пользу меморандумов и «дорожных карт» вместо финальных инвестиционных контрактов, а также с дефицитом кадров, логистическими сложностями и инфляцией.

При этом зоной роста могут стать туризм и сервисная экономика — доля договоренностей в сфере гостеприимства может увеличиться на 20–25 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом. Даже если сумма составит 6,0–6,3 трлн рублей, с экономической точки зрения это будет очень значительный объем, пояснила экономист Ольга Гогаладзе.

Напомним, что в прошлом году на ВЭФ было подписано 358 соглашений на 6 трлн 58,2 млрд рублей. В деловую программу вошли более 165 деловых мероприятий. В них приняли участие более 1 000 спикеров.